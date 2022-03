Rockeros y músicos reaccionan ante la muerte de Taylor Hawkins

A las 10:00 de la noche el mensaje en la cuenta oficial de la banda Foo Fighters en Twitter e Instagram entregó la trágica noticia: “La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins”.

Los mensajes de los fanáticos no se hicieron esperar y entre sorprendidos y abatidos no daban crédito a la noticia, la mayoría respondió a ese mensaje con un “QUE” en mayúscula o preguntando si era una broma.

A medida que pasaron los minutos y cuando se confirmó el deceso por parte de los organizadores del Estéreo Picnic, festival en el que se iban a presentar este viernes, los mensajes de condolencia llegaron de todas las latitudes.

Sus colegas también reaccionaron ante la noticia. Uno de los primeros fue el músico Tom Morello, integrante de Prophets of Rage, Rage Against the Machine y exguitarrista de los rockeros Audioslave.

“Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Amé tu espíritu y tu imparable poder rockero. Descansa en paz amigo mío”, dice su mensaje.

El afamado Ozzy Osbourne también escribió sobre Hawkins:

“Taylor Hawkins fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado -Ozzy”.

Lea: Dolor y llanto en el Festival Estéreo Picnic por la muerte de Taylor Hawkins

Otro integrante Black Sabbath, el bajista británico Geezer Butler, dijo:

“Conmocionado y entristecido al enterarme del fallecimiento de Taylor Hawkins. Mis condolencias a su familia y a la familia Foo Fighters”.

La agrupación Guns N’ Roses publicó varias fotografías con Hawkins y el mensaje: “Extrañado por siempre”.

Quien hasta ahora no se ha pronunciado tras la muerte de Hawkins es la canadiense Alanis Morissette con quien el baterista trabajó justo antes de unirse a Foo Fighters.

Otra leyenda del rock, Gene Simmons, del grupo Kiss, se mostró triste y conmocionado al enterarse de la noticia. El músico de 72 años envió un mensaje para la familia y seguidores del baterista: “Nuestras oraciones y condolencias están con la familia Hawkings y los amigos y fanáticos de Foo Fighters. Tristeza”, escribió.

Y uno de los bateristas más famosos del mundo de la música, Ringo Star, el exBeatle, también envió un mensaje de apoyo: “Dios bendiga a Taylor. Paz y amor para toda su familia y la banda”.