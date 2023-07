$!Rosalía habló sobre la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

Mientras tanto, Rauw sigue defendiendo a capa y espada su versión de los hechos. Cabe recordar que el pasado miércoles 27 de julio, el puertorriqueño rompió el silencio y afirmó que habían terminado hace unos meses, pero no tuvo que ver con terceras personas.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, expresó el cantante, también a través de Instagram.

Sin embargo, estas declaraciones no dejaron contentos a los fanáticos de la española, pues las fechas no cuadran. Los cantantes se habían comprometido en marzo, y apenas hace un mes, Rosalía habló sobre su matrimonio en un programa de entrevistas.

Ante los ataques de varios usuarios de redes sociales, Rauw no ha dudado en defenderse, pero los comentarios fueron borrados poco después. Por su parte, la modelo Valeria Duque anunció que tomaría acciones legales contra la persona que difundió el supuesto rumor, quien además borró las evidencias y eliminó su cuenta de Twitter.