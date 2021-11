El palmarés de la fiesta de la Academia Latina de la Grabación fue muy repartido y mayoritariamente masculino, ya que también situó en lugares destacados a C. Tangana con su exitoso disco ‘El madrileño’, al incombustible Juan Luis Guerra y a la estrella del género urbano Bad Bunny.

Blades, que el miércoles había sido nombrado Persona del Año 2021 en un tributo muy especial, coronó su éxito con los galardones de álbum del año para ‘Salswing!’ y el de mejor disco de salsa para ‘Salsa Plus!’.

“Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado —reconoció Blades—. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie”.

Frente a la leyenda panameña, el colombiano Camilo, que había aterrizado como máximo nominado con diez candidaturas y como figura en alza en el panorama latino, se anotó cuatro gramófonos dorados, incluyendo mejor álbum vocal de pop (Mis manos) y mejor canción de pop (Vida de rico).

“Quiero dedicárselo a Índigo para que cuando nazca sienta orgullo de su papá”, dijo Camilo en referencia al bebé que espera junto a su esposa Evaluna Montaner.

Una de las sorpresas de la velada fue la distinción de grabación del año para ‘Tal vez’ de Caetano Veloso y su hijo Tom. En cambio, el Latin Grammy de canción del año fue para ‘Patria y vida’, que llevó a la gala las críticas contra el Gobierno cubano.

Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky, Yadam González y Beatriz Luengo son los compositores de este tema abiertamente político y que también consiguió el premio a la mejor canción urbana.

“Esta canción va dedicada a todos los presos políticos en Cuba”, dijo El Funky antes de que todos la interpretaran en uno de los momentos más destacados de la noche.

Vestidos completamente de blanco, los artistas acabaron la canción gritando “viva Cuba libre”.

Por otro lado, el castizo y asombroso disco ‘El madrileño’, de C. Tangana, se llevó tres galardones, aunque técnicamente solo dos de ellos le correspondieron al cantante español por las reglas de los Latin Grammy: mejor canción alternativa (Nominado) y mejor canción pop-rock (Hong Kong).

En cambio, su productor Alizzz figuró como ganador en esas dos categorías y también en la de mejor ingeniería de grabación de un álbum por ‘El madrileño’.

Juan Luis Guerra, Jorge Drexler, Bad Bunny, Vicentico y AnaVitória fueron otros artistas que obtuvieron un doblete de premios en la vuelta presencial de los Latin Grammy, que proclamó así mismo a la joven colombiana Juliana Velásquez como mejor nuevo artista.

Una gran fiesta

Con un carnaval muy colorido y festivo, Gloria Estefan arrancó la gala, a la que se unieron invitados que iban desde Farina, Anitta, Pedro Capó, hasta Carlinhos Brown para empezar la ceremonia por todo lo alto.

Descalzo y con un escenario entre infantil y tierno, Camilo interpretó su éxito de cumbia relajada ‘Vida de rico’, antes de trasladar el baile hasta el público con ‘KESI’.

El primer homenaje de la velada fue para recordar al desaparecido genio del bolero Armando Manzanero. Carlos Rivera, Nella y Paula Arenas unieron fuerzas para interpretar temas inmortales como ‘Esta tarde vi llover’ y ‘Todavía’.

Hasta España viajó de repente la gala con C. Tangana, que invitó a los asistentes a una sobremesa con algunas copas de más, el tiempo detenido y un aire flamenco. Inspirada en su famosa participación en el espacio ‘Tiny Desk’ de NPR, C. Tangana se rodeó de figuras como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y Antonio Carmona, para una espléndida mirada a ‘Ingobernable’.

La chilena Mon Laferte sacó la garra de la música de banda junto a Banda Limón en ‘Se me ve a quemar el corazón’ y luego se dio la mano en un dueto con Gloria Trevi para ‘La mujer’.

El sabor mexicano continuó con un homenaje muy roquero a Juan Gabriel, de parte de Rubén Albarrán y Meme del Real (Café Tacvba) con Juanes, que abordaron ‘No tengo dinero’.

Uno de los momentos más esperados de la noche era el regreso de Christina Aguilera a los Latin Grammy. Primero apostó por una balada al piano con ‘Somos nada’ y luego presumió de poder femenino junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole en ‘Pa mis muchachas’.

En coordenadas opuestas, Juan Luis Guerra deslumbró con exuberancia tropical en las excelentes ‘Vale la pena’ y “El farolito”, en tanto que Rubén Blades no se resistió a dejar claro por qué es un ícono de la salsa.

México extendió su protagonismo con Danna Paola y después con Maná y Alejandro Fernández que se fusionaron en ‘Mariposa traicionera’. El evento cerró con Bad Bunny y su versión de ‘Maldita pobreza’.