$!Sale un nuevo video de Daniella Álvarez y Daniel Arenas: ¿Siguen juntos?

Lo último que se supo sobre esta pareja era que, por un lado, la modelo comunicaba a los medios colombianos que su relación seguía firma, mientras que Daniel, en medio de una de las emisiones del programa estadounidense “Hoy Día”, que presenta, dio a entender que estaba soltero, pues cuando dijeron que levantaran la mano aquellos en el set que tenían pareja, el bumangués no levantó ninguno de sus brazos y el tsunami de rumores no se hizo esperar.

El video que salió a la luz

Esta imagen sería la prueba reina de una reconciliación aparente, pues tanto los fans de la ex reina como los del actor están felices de verlos juntos, pues desde el inicio les enviaban miles de mensajes de cariño en todas las publicaciones que ellos compartían en sus respectivos perfiles de Instagram, sin embargo, esto cesó cuando los famosos dejaron de publicar postales románticas y así se desató aún más el huracán de chismes sobre la separación.

La modelo estadounidense lleva algunos meses de relación amorosa con Bad Bunny, y es la única del clan Kardashian que aún no es mamá. Internet / VANGUARDIA

Lo que dijo Daniella Álvarez en una entrevista

Cierto o no, lo que sí está claro es que la hermosa Daniela Álvarez hace un tiempo dijo en un programa de televisión nacional de farándula que “cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”.

Otro detalle que tiene en ascuas a los cibernautas es que la bella modelo y presentadora Daniela Álvarez dejó ver en sus redes sociales su lado más rumbero en una publicación en la que se mostró muy alegre en compañía de sus amigos y familiares mientras festejó a todo dar su cumpleaños, pero, llamó la atención de los seguidores que no estuviera acompañada de su pareja.

Muchos rumoran que todo se debe, quizá, por los compromisos laborales que tiene Daniel Arenas en Estados Unidos, lo que los ha tenido tan distanciados.

No obstante, y pese a todo, en el video que posteó Álvarez, se ve a la bella exreina de Colombia, en compañía de su hermano, realizando una de las cosas que más se ha encargado de decir que disfruta, bailar. La publicación, con varios fragmentos de la celebración, llevaba el mensaje, “Un pedacito de mis #35″, pero estuvo sin la presencia de Daniel Arenas, quien estuvo lejos de su celebración.