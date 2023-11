“Saqué mi arma, hice dos disparos”: Famosos cantante de música popular relató atraco que vivió

El reconocido intérprete de música popular, Breiner Gaster, vivió momentos aterradores al ser asaltado de manera violenta durante la madrugada. El artista colombiano narró cómo dos individuos lo abordaron frente a una tienda abierta las 24 horas, amenazándolo con un cuchillo y despojándolo de pertenencias valiosas como su cadena, pulsera y anillo.

En medio del asalto, Gaster logró recuperar sus documentos de la maleta y, en un acto desesperado, extrajo un arma e hizo dos disparos, logrando ahuyentar a los delincuentes. Sin embargo, el cantante se vio afectado por una sustancia desconocida suministrada durante el incidente, perdiendo el conocimiento.

Lea también: Video | ¡Con poca ropa! El picante baile de Greeicy Rendón y Anitta calentó el escenario de Megaland

“Sucedió alrededor de las 2 a 3 de la mañana. Pasé por una tienda que está abierta las 24 horas. Me bajé de mi camioneta y sentí a dos personas encima de mí, uno con un cuchillo, otro colocándome un trapo en la cara y exigiéndome la maleta. [...] Saqué mi arma, hice dos disparos, no sé hacia dónde, porque estaba casi sin conocimiento, me empecé a sentir muy mareado”, relató en el programa ‘La Red’.

Cuando recobró la conciencia, Gaster se encontraba en la clínica, rescatado por la Policía alertada por los disparos. En sus declaraciones, lamentó la creciente inseguridad en el país, destacando la dificultad de portar joyas sin convertirse en blanco de la delincuencia.

“Tristemente, con la situación que está viviendo el país, ya no se puede portar una joya, un reloj fino o algo así, porque siempre hay un delincuente al acecho. La inseguridad está terrible. No sé qué sustancia me dieron. Gracias a Dios, estoy con salud, con vida”, sentenció.

Le puede interesar: “Estoy pasando el peor momento de mi vida”: Yina Calderón se va de las redes

Este incidente subraya la preocupante situación de inseguridad que afecta tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes en el país.