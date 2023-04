Sara Uribe responde a comentarios que critican a la comunidad LGBTIQ+

Y a propósito de esto, publicó un video de estas pautas en el que aparecía con atuendos reveladores junto a otro modelo. Pero los comentarios del clip no se enfocaron en la figura de Sara Uribe ni en la producción del spot, sino que se llenó de comentarios homofóbicos a propósito de la orientación sexual del joven que aparecía en él.

Es por eso que la colombiana decidió subir una publicación al respecto en compañía del mismo modelo, invitando a sus seguidores a ser más tolerantes con todas las personas y a evitar realizar comentarios que puedan afectar a esta comunidad.

“Lo que me sorprende no es lo que usted piense de mí, ni lo que haya pensado; es cómo se sentirá una persona que no tenga los pantalones como yo para decir que se puede amar profundamente a alguien de su mismo sexo”, dijo el joven con mucha seguridad.

Finalmente, Sara Uribe invitó a los ‘haters’ a dejar a un lado los mensajes negativos, ya que ni ellos ni ninguna otra persona tienen derecho a opinar sobre las decisiones de los demás.

“Ni usted, ni usted tienen derecho a opinar sobre mi cuerpo, mi pareja u orientación sexual porque en mi comunidad Sara Uribe - escuchen bien - todos, todos son valiosos. Y en esta comunidad tú y yo valemos oro”, dijo la presentadora.

Pese al esfuerzo de ambas figuras, la sección de comentarios de esta nueva publicación también contó con varios comentarios de rechazo contra esta comunidad y contra los protagonistas del clip. Pero también se presentaron muchos internautas apoyando el mensaje positivo de Sara.