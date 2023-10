Sara Uribe se fue a Estados Unidos a iniciar una nueva vida

La hermosa modelo y presentadora Sara Uribe suele hacer publicaciones animando a sus seguidores para que nunca abandonen sus sueños, y busca siempre inspirarlos con mensajes emotivos.

Sara siempre encuentra el momento adecuado para enviar un mensaje de aliento a sus seguidores que siguen su trayectoria. Esta ves, publicó a través de su cuenta de Instagram, sus opiniones sobre diversos temas y ha compartido detalles de su vida, incluyendo el viaje más reciente, que realizó junto a su hijo.

Hace pocos días, la modelo publicó un video grabado en pleno corazón de la ciudad de Nueva York, la empresaria recreó una de las escenas más icónicas del video musical de la cantante Madonna, titulado 'Ray Of Light'. En esta escena, observamos el mundo moverse rápidamente a su alrededor mientras ella permanece en el centro como una espectadora.

El video lo acompañó con el siguiente mensaje: "Los sueños no están para soñarlos, están para tenerlos y hacerlos realidad. He trabajado muy duro durante más de 20 años por alcanzarlos y aunque he tenido tropiezos, siempre han estado ahí. Llegar a Estados Unidos es una bendición, estar acá con mis conferencias, con la vida que quise, con mi niño es una bendición". Escribió la presentadora.