¡Se acabó el cara a cara! Este fue el comentario que dejó al hijo de Giovanny Ayala fuera de ‘Yo me llamo’

En los últimos días el reconocido cantante Giovanny Ayala, y la ‘diva’ de Colombia, Amparo Grisales, habían sacudido el mundo del entretenimiento.

La particular escena fue protagonizada por Amparo Grisales, quien pasó un momento un tanto incómodo luego de un cuestionamiento que lanzó contra el cantante colombiano de música regional, Giovanny Ayala, antes de llevarse una sorpresa.

En medio de su presentación, Miguel Ayala, como se llama realmente el concursante, interpretó De qué te las picas ante Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales. Los dos primeros jurados sorprendidos remarcaban el parecido físico del joven con el cantante original, pero ‘la diva de Colombia’ no estuvo del todo convencida.

“Es igualito”, mencionó Pipe Bueno al ver al cantante y César Escola coincidió con él. Ambos jurados estuvieron bastante emocionados con la presentación del imitador, pero Amparo Grisales resaltaba que no era del todo igual, por lo que sin dejarlo terminar oprimió el botón rojo.

Entre tanto, Grisales afirmó que no le dio su voto positivo al joven que imitó a Ayala justificando que este canta mejor que el original, lo que de inmediato causó la reacción del público presente.

Sin embargo, en el capítulo de este martes 22 de agosto, el hijo del famoso cantante Giovanny Ayala no logró avanzar en el popular programa de talento ‘Yo me llamo’. Pese a las expectativas altas y la anticipación que rodeaba su participación, el joven talento no consiguió un lugar en las siguientes etapas del show.

Desde el anuncio de su audición, muchos seguidores del programa y aficionados de la música esperaban con ansias ver al descendiente de una leyenda musical demostrar si llevaba en la sangre el talento de su padre. Giovanny Ayala, reconocido por sus baladas románticas y sus éxitos que han marcado generaciones, ha sido siempre un referente en el ámbito musical. La posibilidad de ver a su hijo en el escenario generó una expectativa sin precedentes.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y entrega, la decisión del jurado no le fue favorable. ¿Qué le dijeron los jurados de ‘Yo me llamo’?

Luego de la presentación de 90 segundos que tuvieron todos los participantes, Pipe Bueno fue el primero en dar sus apreciaciones al joven cantante.

“Creo que estabas bastante nervioso. Aunque venías bien en la afinación, no sé si te diste cuenta, pero la canción estaba por una lado y tú estabas por el otro”, el interprete destacó el potencial del joven Ayala para cantar, pero enfatizó en que “se nos complicó bastante, porque te desconcentraste bastante”.

Por su parte la ‘diva’ de Colombia aprovechó para preguntarte al joven que había dicho su padre, Giovanny Ayala. Lo que le devolvió el humor a la escena. Sin embargo, el maestro César Escola sentenció diciendo: “Hoy de pronto no fue tu mejor noche, tu mejor presentación, pero aplaudo que celebres a tu papá”.