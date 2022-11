Se adelanta la Navidad con grandes estrenos televisivos

Lifetime adelanta la Navidad y a partir del viernes 11 de noviembre inicia su especial de películas con 25 estrenos y 100 horas de contenido con las más entretenidas historias de la época más esperada del año, que forman parte de su tradicional colección Lifetime Christmas Movies.

Dentro de los títulos estreno de las Lifetime Christmas Movies que sin duda cautivarán a la audiencia todos los fines de semana de noviembre y diciembre se destacan: “Navidad en Santa Fe” (Holiday In Santa Fe), protagonizada por Mario Lopez; “Una Canción de Navidad” (A Christmas Winter Song) con el rol de la cantante y productora Ashanti; “Dulce Soltería” (Falling For You) con Taylor Cole (Summerland, CSI: Miami); “Navidad por correspondencia” (Christmas Pen Pals) con Sarah Drew (Grey’s Anatomy, Secuestro Parental) ; “Tarjeta de Navidad” (The Christmas Love Letter) con Tilky Jones (The Guardian) y Ashley Newbrough; “Romance de Navidad al dente” (Christmas Romance al Dente) con Gilles Marini (Sex and the City) y Nia Vardalos (Mi Gran Casamiento Griego); “Navidad en Maple Creek” (Christmas at Maple Creek) con Jake Epstein (Designated Survivor); “Ballet para Navidad” (Dancing Through Christmas) con AnnaLynne McCord; y la comedia romántica “Sí, Mi Amor” que cuenta con la participación especial de Judith Bustos “La Tigresa del Oriente” y la actriz argentina Moria Casán.

Además, como un regalo muy especial, Lifetime Christmas Movies incluirá por primera vez producción original presentando “Amor en Navidad”, cuatro películas navideñas que serán estrenadas todos los sábados a partir del 26 de noviembre y que son protagonizadas por talento latinoamericano entre los que se encuentran Gaby Spanic, Juan Soler, Patricia Manterola, Rafael Novoa, Marlene Favela, Cristián De La Fuente, Danna García, Ricardo Álamo y con las actuaciones especiales de Elluz Peraza y Carlos Mata.

Otros títulos estreno de Lifetime Christmas Movies para noviembre y diciembre incluyen “Un Deseo de Navidad en Hudson” (A Christmas Wish In Hudson), “Con todo mi corazón: la boda” (Al lof My Heart: The Wedding); “La Reina de la Navidad” (Loving Christmas), “Navidad de ensueño” (The Picture of Christmas), “Dos bodas y una Navidad” (Christmas Wedding Runway), “Navidad Imperfecta: la Boda” (Marry Liddle Christmas Wedding) y “Una Aldea Navideña” (Christmas Village).

Finalmente, para el 24 y 31 de diciembre Lifetime tiene programado dos maratones de 24 horas con el mejor contenido de las Lifetime Christmas Movies y el 7 de enero el especial “Empaca tu arbolito de Navidad” donde la audiencia podrá volver a ver las cuatro producciones de “Amor en Navidad” y las mejores películas que traerán de regreso todos los recuerdos de esta maravillosa época.

Lifetime cuenta con unas 120 películas navideñas producidas y realizadas exclusivamente para su colección de Lifetime Christmas Movies y que forman parte de la franquicia de Lifetime Movies. Las Lifetime Movies, dirigidas, producidas y actuadas principalmente por mujeres, son la franquicia única y diferenciadora de LIFETIME, con films de suspenso, drama, comedia romántica, historias basadas en hechos reales, y las adaptaciones de libros llevadas a la pantalla.