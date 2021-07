El jugador del año de la FIFA, quien ha roto récords por más goles anotados en una temporada de la Bundesliga y capitán de la selección nacional de Polonia – Robert Lewandowski es sin duda uno de los delanteros más grandes en la historia del futbol. Amazon Prime Video anunció hoy el primer documental enfocado en este atleta excepcional. Los clientes de Amazon Prime Video alrededor del mundo tendrán una visión sin precedentes de la carrera y vida privada de Robert Lewandowski y descubrirán cómo un joven de la ciudad polaca de Leszno se convirtió en uno de los mejores jugadores de su época; a pesar de un inicio difícil de su carrera y toda clase de contratiempos. Este nuevo documental se lanzará exclusivamente en Amazon Prime video alrededor del mundo en el 2022.

“La idea detrás del documental es realmente única y es una de las razones por las que decidí seguir adelante con él”, dijo Robert Lewandowski. “Nos gustaría compartir la historia de las altas y bajas, de las fortalezas y las debilidades sin filtros – para presentar la historia como realmente pasó”.

Con este documental, el delantero estrella no solamente quiere brindar un acercamiento a su vida, pero también quiere ofrecer a los espectadores la oportunidad de encontrarse a ellas y ellos mismos en su historia.

“El documental presentará muchos aspectos de mi carrera, los cuales serán interesantes para los fanáticos del futbol”, agregó Lewandowski. “Sin embargo, espero que esos espectadores que no siguen al futbol regularmente también aprecien esos pequeños detalles. Me gustaría que el documental se volviera una inspiración para los niños que sueñan con lograr algo grande pero que no creen poder hacerlo”.

Además de Robert Lewandowski, su familia y sus amistades cercanas también formarán parte del documental, incluyendo a jugadores de futbol de clase mundial, entrenadores y otros atletas. El documental sin título es producido por Papaya Films para Amazon Prime Video, coordinado por Monika Bondarowicz y Tomasz Zawiślak del lado de Robert Lewandowski. Es dirigido por Maciej Kowalczuk y producido por Kacper Sawicki.

“Estamos increíblemente emocionados de estar trabajando con Robert Lewandowski y su equipo para dar a los miembros Prime alrededor del mundo, una visión sin precedentes de la carrera de una superestrella”, dijo Dr Christoph Schneider, Director de Prime Video Alemania. “La historia de Robert Lewandowski no solo es sobre el éxito, también trata sobre las dificultades y contratiempos a los que ha tenido que sobreponerse a lo largo de su carrera, también sobre su determinación incondicional para alcanzar la grandeza al final de todo”.

El documental sobre Robert Lewandowski se unirá al rango de documentales deportivos disponibles exclusivamente en Amazon Prime Video como Inside Borussia Dortmund, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Six Dreams, Steven Gerrard’s Make Us Dream y El Corazón de Sergio Ramos así como el próximo documental sin título sobre el FC Bayern Múnich, que llegará en otoño.