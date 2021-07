Se anuncia una nueva película Amazon Original protagonizada por la artista internacional Laura Pausini

La producción italiana Amazon Original estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo en 2022.

Sobre Laura Pausini

Laura Pausini, premiada estrella internacional, productora musical y cantautora, debutó en Italia a los 18 años cuando ganó el prestigioso Festival de Sanremo en 1993. Desde entonces, Laura ha publicado 13 álbumes de estudio, tanto en italiano como en español, con canciones interpretadas en 6 idiomas, incluido el inglés. Ha vendido más de 70 millones de discos y ha recibido más de 50 premios musicales nacionales e internacionales, entre ellos un Premio Grammy en 2006 por “Escucha” en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino y 4 Premios Grammy Latinos (en 2005 por su álbum “Escucha” en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Femenino, en 2007 por “Yo Canto” en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Femenino, de nuevo en 2009 por “Primavera anticipada” en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Femenino y en 2018 por “Hazte Sentir” en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional); y en 2021, un Globo de Oro por Io Sì (Seen) en la categoría de Mejor Canción Original y una nominación al Oscar por la misma canción en la categoría de Mejor Canción Original.

A lo largo de su carrera, Laura Pausini ha interpretado y colaborado con algunos de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, Michael Jackson y Madonna, que escribió el tema “Mi abbandono a te”/”Me abandono a ti”, incluido en el álbum de Pausini “Resta in Ascolto”/”Escucha” en 2004.

Ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Olympia de París, el Circo Massimo de Roma, y fue la primera artista femenina en ofrecer un concierto con todas las entradas agotadas en el estadio San Siro de Milán.

Ganadora de La Voz en España y México, fundó el grupo CNCO para el talent show latino creado por Simon Cowell llamado “La Banda”, por el que recibió una nominación a los premios Emmy en 2016 en la categoría de Programa Primetime de Estados Unidos en lengua no inglesa. Laura también ganó X Factor en España y ha creado y coescrito dos programas de televisión italianos: Stasera Laura y Laura e Paola.

Laura siempre ha sido muy sensible a los problemas de los niños necesitados. Fue Embajadora de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y contribuye a varios eventos benéficos en apoyo de diversas causas en favor de Save the Children, Unicef, OHM Live, International Peace Honors, entre otros. También ha participado en Amiche per l’Abruzzo, un concierto benéfico para las víctimas del terremoto de la región italiana de Abruzos, y en Voces Unidas por Chile, y ha participado en la grabación de “Todo para ti”, una canción escrita e interpretada por Michael Jackson para las familias de las víctimas del 11-S en Nueva York.

Recientemente ha colaborado con la compositora Diane Warren en la canción Io Sì (Seen), escrita para La vida por delante, película que supuso el regreso de Sofía Loren a la pantalla. Por su trabajo en Io Sì, Laura ganó el premio a la mejor canción en un largometraje en los Hollywood Music in Media Awards, el premio a la mejor canción original en una película en los Globos de Oro, el premio a la mejor canción original en una película en los Satellite Awards y el premio a la mejor canción original en los Nastri d’Argento 2021, y fue nominada a la mejor canción original en los Oscar.

Sobre Endemol Shine Italy

Endemol Shine Italia, una empresa de Banijay, es la primera productora de televisión de Italia. Sus servicios abarcan desde programas de entretenimiento y dramas atractivos para el público, hasta la creación y adaptación de contenidos para las principales cadenas italianas, plataformas por satélite y medios interactivos. Entre los programas de entretenimiento de Endemol Shine Italia se encuentran: Gran Hermano, MasterChef, Identidad, Tu cara me suena, The Best Years of Our Lives, Next One!, Still Standing, Celebrity Big Brother, Deal or No Deal, Celebrity Hunted, The Wall, Ready Steady Cook, Said and Done, Kitchen Nightmares, Anything Goes, etc. Entre las producciones de drama de Endemol Shine Italia se encuentran: The Good Apprentice, While I Was Away, The Teacher, Tuscan Passion, etc. Endemol Shine Italia también se ocupa de todos los derechos auxiliares (licencias, merchandising, ventas, product placement, derechos musicales, redes de telefonía fija y móvil, App, Web, TDT y contenidos multimedia para la prensa) y desarrolla la aplicación Second Screen y la televisión interactiva.