Se casó la hija del fallecido Paul Walker

El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker falleció en un accidente automovilístico. Dejó a una hija, Meadow Rain, quien ahora tiene 22 años de edad. La joven se casó a principios de este mes con el actor y modelo Louis Thornton-Allan. Sin embargo, hasta ahora compartió imágenes de este momento de su vida.

Vin Diesel, quien era gran amigo de su padre, tras trabajar juntos en la saga de películas The Fast and the Furious, caminó con ella del brazo y la entregó en el altar. De hecho, cuando Walker murió, fue el protagonista de la película Bloodshot quien se convirtió en tutor legal de la entonces adolescente. Hace un tiempo, la chica mencionó públicamente que la pandemia retrasó sus planes de boda. Además, ocasionó que diversos familiares cercanos y amigos no pudieran asistir al enlace a causa de las restricciones de viaje.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que la novia tuviera una “celebración muy íntima”. “No podríamos haber imaginado que fuera más perfecta y personal”, comentó Meadow Rain.