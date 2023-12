Se conoce la causa de de muerte de Matthew Perry, el actor de ‘Friends’

Este viernes, el departamento médico forense del condado de Los Ángeles informó que Matthew Perry, el conocido actor de Friends, falleció a causa de los "efectos agudos de la ketamina". La muerte fue considerada accidental, según las autoridades, y se señaló que factores como el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina contribuyeron al trágico desenlace.

Matthew Perry, reconocido internacionalmente por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie Friends, que se emitió durante 10 temporadas entre 1994 y 2004, fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles el 28 de octubre. A pesar de los esfuerzos de los socorristas, no se pudo reanimar al actor.

El informe toxicológico reveló que no se detectaron rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína ni fentanilo en su sistema. Perry, de 54 años, había enfrentado a lo largo de los años diversas adicciones y problemas de salud graves, documentados en su autobiografía "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir", publicada en noviembre de 2022.

A lo largo de las diez exitosas temporadas de Friends, Perry lidió con su adicción a las drogas y al alcohol, siendo sometido a rehabilitación en 15 ocasiones. En su libro, detalló las luchas personales, explicando que durante la producción del programa consumió diversas sustancias. Perry también compartió experiencias donde Jennifer Aniston, su coprotagonista, le confrontó sobre su consumo de alcohol, una revelación que le resultó devastadora.

La autopsia ofrece un cierre a las incógnitas en torno a la repentina muerte de Perry, permitiendo que su familia y seres queridos puedan finalmente despedirse del talentoso actor, quien fue enterrado en Los Ángeles y ha recibido homenajes póstumos desde su partida.