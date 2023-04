Se cumplen 43 años de ‘Boys Don’t Cry’, una de las canciones más destacadas de The Cure

Hoy se cumplen 43 años desde el lanzamiento de “Boys Don’t Cry”, una de las canciones más destacadas de The Cure en la voz de Robert Smith. La canción fue lanzada en el Reino Unido como un sencillo independiente en junio de 1979 e incluida como la canción principal en Boys Don’t Cry, el equivalente estadounidense de Three Imaginary Boys. Desde entonces, ha sido una de las canciones más populares y reconocidas de la banda.

En una entrevista con NME, Smith declaró: “Y como un niño inglés en ese momento, se te anima a no mostrar tus emociones en ningún grado. Y no podía evitar mostrar mis emociones cuando era más joven. Nunca encontré incómodo mostrar mis emociones. No podía seguir sin mostrar mis emociones; tendrías que ser un cantante bastante aburrido para hacer eso. Así que hice una gran cosa al respecto. Pensé: ‘Bueno, es parte de mi naturaleza rebelarme contra que me digan que no haga algo’”.

The Cure ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera. Algunas de sus canciones más populares incluyen “Friday I’m In Love”, “Just Like Heaven”, “Pictures Of You” y “Lovesong”.

La alineación actual de The Cure ha estado junta desde 2012 y está liderada por el vocalista Robert Smith. Los otros miembros son el baterista Jason Cooper, el guitarrista Reeves Gabrels, el bajista Simon Gallup y el tecladista Roger O’Donnell.

The Cure originalmente se llamaba “Malice” y estaba fuertemente influenciado por la escena punk, pero en pocos años, la banda cambió su nombre (primero a “Easy Cure” y luego a “The Cure”), perdió y encontró varios miembros y ganó algo de seguimiento en la escena musical de Crawley.

The Cure ha sido influenciado por una variedad de artistas y géneros. Robert Smith, el líder de la banda, ha mencionado que creció escuchando a los Beatles, los Rolling Stones y Pink Floyd. Cuando llegó el punk, Smith encontró la música de su generación y se sintió particularmente influenciado por bandas como The Stranglers y The Buzzcocks.