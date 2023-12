¡Se desata la polémica! ¿Melissa Martínez estaría saliendo con el hijo de un excontralor de Santander?

Después de que se conociera la noticia de la separación entre la presentadora Melissa Martínez y el futbolista Matías Mier, la vida amorosa de la periodista ha causado gran revuelo en Colombia.

Según los rumores y con base en sus publicaciones en redes sociales, todo parece indicar que la presentadora podría estar involucrada sentimentalmente con Andrés Anaya, hijo del excontralor de Santander, Fredy Anaya.

Los indicios de esta posible relación se intensificaron después de que Melissa compartiera detalles de su visita a Bucaramanga durante el fin de semana en sus redes sociales.

Entre las publicaciones, destacó una historia en la que disfrutaba de una paella, asegurando en tono de broma que solo había ido a comer.

"No voy a decir que metí mano porque no he hecho nada, solo vine a comer", dijo en el vídeo mostrando la paella.

Andrés Anaya también compartió en su feed de Instagram una imagen de una paella, lo que podría sugerir una conexión entre ambos.

Además, en otra historia, Melissa mostró una copa de vino con una camisa al fondo, la cual llevaba un símbolo distintivo.