¡Se dijeron de todo! Christian Nodal y J Balvin pelean en redes por su look

Todo empezó con J Balvin haciendo referencia al parecido entre el nuevo color de pelo de Nodal con el suyo, con la frase “Encuentra las diferencias”, a lo que Nodal contestó “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que la foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, para luego hacerse un video cantando la canción que hizo Residente con Bzrp tirándole al paisa.

Balvin contestó con un suspiro, sabía que se había metido en una pelea sin proponérselo y trató de bajarle el tono diciendo que había amanecido bromista, pero Nodal no estaba de buen humor.

El mexicano está atravesando la ruptura de su compromiso matrimonial con su colega Belinda, quien, al parecer, le pedía dinero constantemente para sus padres y tratamientos estéticos personales -lo que se intuye de las filtraciones de unas supuestas conversaciones entre la expareja que Nodal compartió-.

El final del compromiso, que incluyó borrarse los tatuajes que se había hecho él en referencia a su exnovia en la cara y la publicación de pantallazos de sus conversaciones privadas, ha llevado a que el tema sea vendedor para la prensa de su país, que constantemente busca declaraciones de ambas partes.

Para echarle leña al fuego, Balvin hizo un video con un filtro de Instagram que pone en la cara la palabra “Belinda” con una tipografía que suele usarse en los tatuajes, diciendo que él siempre llegaba a los conciertos en Medellín y a todos los estadios puntualmente, haciendo referencia al incumplimiento de Nodal a sus seguidores paisas en marzo. Balvin agregó que él solo había puesto la foto porque se “be linda”.

La publicación terminó de inspirar a Nodal, pues contestó que no era que Balvin hubiera amanecido bromista sino que “no se había tomado sus pastillas” y que era poco consecuente que una persona que había hecho de su bandera la salud mental estuviera burlándose de él en un momento tan difícil, haciendo mal uso de sus redes sociales. Así que había decidido hacerle una canción porque no había “aprendido”, después de la tiradera que le había dedicado Residente en marzo.

Nodal anunció que su canción saldrá al medio día de Hermosillo, donde se encuentra, es decir, a las 2:00 p.m. hora Colombia, y que espera que el colombiano le conteste, no guarde silencio como lo hizo cuando Residente le cantó, porque para él Balvin “es un referente de todo lo que está mal en esta industria”.

“¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces”, declaró.

Balvin contestó diciendo que él solo había puesto la foto porque se sentía “sexy” y seguro de sí mismo, que no le importaba la comparación y que no era para que Christian lo tomara mal. Resumió el episodio expresando que solo era un chiste y que Nodal había sido muy sensible. Agregó que si iba a sacar la tiradera, esperaba que fuera romántica y que vendiera mucho, pues eso “siempre les ha funcionado”.