“Se estaba victimizando y tomando una posición hipócrita", así se refirió a Clara Chía el paparazzi Jordi Martín

Hace unos meses, Clara Chía y Gerard Piqué fueron noticia en los medios españoles cuando decidieron entablar una demanda contra el famoso periodista Jordi Martín. La pareja quería mantener a los paparazzi fuera de sus vidas e intentaron aislarlo evitando que él los fotografiara en público o en eventos a los que asistían.

Aunque la joven logró conseguir una orden de alejamiento por tres meses contra el español, ese plazo caducó y las autoridades tomaron una posición radical en el camino del caso.

Dicha decisión no fue recibida de la mejor manera por Clara y su equipo legal, ya que las diferencias y los enfrentamientos con Jordi Martin venían del momento exacto en el que publicó las primeras fotos con las que destapó su identidad. Siendo el paparazzi encargado de mostrar al mundo la mujer que había transformado al vida del exfutbolista.

En una reciente conversación en el programa "Amor y Fuego", el conocido periodista Jordi Martin decidió abrir su corazón y discutir un episodio personal que ha estado circulando en los titulares, al mismo tiempo que compartió sus reflexiones sobre la novia de Gerard Piqué, Clara Chía.

El tema candente de la charla comenzó con Martin abordando la solicitud de Clara Chía de una orden de restricción en su contra. "Ella solicitó extenderla porque, dicen mis abogados, Clara Chía dice que sigue teniendo problemas psicológicos derivados por Jordi Martin", expresó al inicio de la entrevista. "Ella seguramente apelará nuevamente, pero mañana iré a darle los buenos días", añadió de manera jocosa.

Sin embargo, Martin dejó en claro que, aunque podía bromear al respecto, estaba incómodo con la forma en que algunas personas trivializaban el tema del acoso. Para él, esta es una cuestión seria y delicada que no debe ser menospreciada. "Voy a hablar muy en serio sobre un tema que ya me tiene cansado. ¿Qué narices está pasando a nivel global con las mujeres victimizándose por ser mujeres? La violencia de género es un tema muy serio, tan sumamente serio, que no se puede jugar con esto", señaló con molestia.

En cuanto a las acusaciones de Clara Chía de que tiene problemas mentales derivados de su relación con Martin, el periodista fue claro en su respuesta: "esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse y simplemente ser mujer, 'tengo miedo, tengo problemas, no puedo salir de casa'", comentó.

Martin también cuestionó la actitud de Clara Chía en público, señalando que parecía llevar una vida normal y feliz a pesar de sus afirmaciones. "Clara Chía sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle sonríes, cuando los 'fans' te abordan en la calle sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes, y le permites que cuelgue esa imagen. Así que basta de victimizarte por ser mujer", agregó, expresando su escepticismo sobre la veracidad de las afirmaciones de Chía.