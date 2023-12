“Se hace lo que yo diga”: Mateo Carvajal se despachó contra quienes lo critican por ‘tatuar’ a su hijo

Mateo Carvajal ha alcanzado el estatus de una de las figuras más destacadas y preeminentes en el mundo del espectáculo colombiano, no solo por sus logros como deportista, sino también por su papel como padre de su adorable hijo, Salvador, fruto de su relación con Melina Ramírez.

Con conmovedores momentos compartidos junto a su hijo, el antioqueño ha derretido de ternura las redes sociales, ganándose el corazón de más de cuatro millones de seguidores. Estos admiradores no solo elogian la dulce relación que ha construido con su pequeño, sino que también aplauden los momentos significativos que comparte con él.

Sin embargo, recientemente, el exconcursante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ se vio envuelto en la controversia después de publicar una serie de fotos en blanco y negro, donde su hijo posó con algunos “tatuajes” en su cuerpo.

En su publicación, el paisa expresó: “Mientras creces, ¡vive en la película del mundo que se te ocurra! Hoy quieres correr, mañana quieres ser como papá... Bienvenido mi pequeño. Luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras, estás en manos de una familia que iría hasta el fondo en lo que necesites”.

A pesar de su intención de compartir este entrañable momento con sus seguidores, varios internautas quedaron atónitos y criticaron fuertemente a Carvajal por ponerle pegatinas en el cuerpo a su hijo.

La publicación generó numerosos comentarios cuestionando la conducta del paisa como padre, argumentando que debería haber esperado a que su hijo creciera para que tomara la decisión de tener o no tatuajes.

Un internauta comentó: “Uy no...acaso no ve que es un niño, no da ejemplo este man, no se porque lo siguen, no debería ni de ser papa”.

La publicación provocó un debate en las plataformas digitales, donde algunos criticaron la decisión de Carvajal, mientras que otros lo respaldaron, destacando su papel como padre presente y su búsqueda constante de la felicidad de su hijo.