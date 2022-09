"Se me sube un muerto en las noches": Yina Calderón

“Yo siento que es algo peludo, como que me manosea... Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí, yo rezaba, me quedaba dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada”.

Además, la creadora de contenido aseguró que ya no sabe qué hacer, pues es algo muy extraño, situación que le ha impedido conciliar el sueño durante días. Incluso, entre lágrimas, contó que esto la tiene muy estresada y agobiada, por lo que también le pidió ayuda a sus seguidores para que la aconsejen.

“Siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de tocarme la parte íntima en la cola. Horrible, horrible, no sé qué hacer, no sé a qué se debe, necesito que ustedes me ayuden”.

Finalmente, Calderón dejó en claro que esta situación no es por el consumo de tabaco, drogas o alcohol, ya que asegura que no ha probado nunca las drogas e intenta tomar moderadamente de vez en cuando, algo poco creíble, teniendo en cuenta la reputación de Yina, tal como ocurrió en el cumpleaños de su amigo Alan Ramírez.

A pesar de eso, muchos no le creen y aseguran que esto solo lo hace para seguir llamando la atención y se burlan de la historia que está contando.