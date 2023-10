¿Se pasó de filtros? Critican a Georgina Rodríguez por portada en Vogue

La empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo engalana no una, sino dos portadas de Vogue y en una de ellas, muchos de sus seguidores afirman que “se pasaron con los retoques” en su cuerpo.

“Omg la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque tú tienes curvas cuerpo y aquí no que mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “Se han pasado un poco con los filtros”, “Demasiado Photoshop”, se leen entre los más de 10 mil comentarios.

VOGUE HABLA DE LAS FOTOS

Tras la polémica suscitada por las fotografías, el director de Vogue para la edición lusa, José Santana, se pronunció: “Existe la polémica de que ha usado o no Photoshop..., mucha gente pensaba que era una foto antigua de Georgina, de cuando ella era joven. Yo sé que ella parece más delgada”, dijo.

Y explicó: “Muchas veces las modelos cuando saben que van a ser fotografiadas, se preparan para el shooting”.

