“Se quedó sordo por la viagra”: Las escabrosas confesiones de la viuda de Hugh Hefner y ex conejita Playboy

Hugh Hefner murió en 2017 a los 91 años. El fundador de Playboy siempre fue conocido por sus grandes fiestas y orgías, que son historia de Hollywood. Ahora, su última esposa rompió el silencio y publicó unas memorias en las que detalla algunas curiosidades y cosas bizarras de su matrimonio. La pareja se llevaba 60 años de diferencia y se habían casado en 2012, cuando él tenía 86 años y ella 26.

Crystal Hefner, la tercera esposa del dueño de Playboy, publicó sus memorias tituladas Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself en las que revela datos inéditos como que el millonario llegó a tomar tanto viagra que se quedó sordo. Ésa era una de las principales contraindicaciones del medicamento, “pero Hugh siempre decía que prefería estar sordo y poder seguir practicando sexo”, aseguró la ex modelo en una entrevista con el diario británico Daily Mail.

Cuando se conocieron ella tenía 21 años y él 81. Estuvieron tres años de novios y cinco de casados. A pesar de la enorme diferencia de edad, la modelo, que apareció en las páginas centrales de la revista como Miss Diciembre 2009 y en la portada de julio de 2011, llegó a congelar sus óvulos para ser madre. Aquel sueño no se hizo realidad y hoy, a sus 37 años, mientras vive en Hawai, Crystal espera cumplir su maternidad en algún momento.

Sobre Hefner cuenta que era un maniático controlador porque “me obligaba a usar los mismos tonos de esmalte de uñas rosa, pálido y transparente, me daba golpecitos en la cabeza cuando se me empezaban a ver las raíces del pelo e imponía un toque de queda a las seis de la tarde para compartir su cena que siempre consistía en sopa de pollo con crema de queso y galletas saladas y ver películas en el salón” y agrega que “al anochecer esperaba que participase haciendo sexo en grupo. Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero... mucha. Bastante. Estábamos como, ‘Oh, ahora es tu turno.’ Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef todavía pensaba que estaba en sus 40 años...”.