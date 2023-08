$!¿Se retracta? Shaira publicó un fuerte video hablando sobre su polémico reclamo a Karol G

Muchos usuarios interpretaron estas palabras como una indirecta para Karol G, quien recientemente lanzó su álbum “Mañana será bonito, Bichota season”, que incluye la canción “Mi ex tenía razón”, también con ritmo de Tex Mex.

Las críticas y los insultos no se hicieron esperar y Shaira fue tildada de envidiosa, resentida y oportunista por algunos seguidores de Karol G, quien no se ha pronunciado al respecto.

Ante la polémica, Shaira decidió publicar un video en su Instagram para aclarar la situación y asegurar que ella no se refería a Karol G ni a ninguna otra artista.

“Hago este video, no para retractarme, porque muchos van a decir ‘salió a hablar porque la c***’, pero no es así, salgo a hablar porque muchos no entendieron y malinterpretaron el mensaje que puse en mis historias, pues muchas personas me han puesto comentarios ofensivos”, dijo Shaira.