Se revela el lanzamiento global de “Senderos Peligrosos”, el oscuro thriller psicológico del Reino Unido

Jenna Coleman, quien interpreta a Liv, describe la serie como un “oscuro y retorcido thriller” que explora un matrimonio que se desmorona y se convierte en un juego psicológico de gato y ratón entre esposo y esposa. La historia aborda temas de codependencia, límites, venganza y supervivencia, lo que la convierte en una experiencia primitiva y visceral.

El tráiler ofrece una visión impresionante de la serie, mostrando a la pareja en un viaje por carretera por América, desde el Gran Cañón hasta Yosemite, y culminando en un fin de semana salvaje en Las Vegas. Además, la serie presenta la canción “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” de Taylor Swift como tema de apertura.