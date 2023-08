Se separa temporalmente la pareja del momento: Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía son la pareja del momento. El exfutbolista del FC Barcelona y la estudiante de Relaciones Internacionales se conocieron a principios de año en un local de copas de la Ciudad Condal, donde ella trabajaba como camarera. Desde entonces, su relación ha ido viento en popa, y se han dejado ver juntos en varios eventos públicos, como el concierto de Dani Martín en la Cerdanya o la boda del hermano de Piqué, Marc.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la pareja. Piqué tiene dos hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 años, fruto de su anterior relación con la cantante colombiana Shakira, con quien anunció su separación el pasado 4 de junio. La custodia de los menores es compartida entre los dos ex, y Piqué ha decidido que, por el momento, no convivirán con su actual novia.