Se siguen sumando artistas internacionales para el próximo Rock al Parque

Entre los nuevos invitados internacionales anunciados también estarán Discharge del Reino Unido, Ho99o9 de Estados Unidos y El Columpio Asesino de España, además de los 20 grupos bogotanos que sacaron los mejores puntajes de la convocatoria pública del Portafolio Distrital de Estímulos.

Con estas agrupaciones, ya son 43 las invitadas a Rock al Parque 2022 y, en las próximas semanas, el Idartes terminará de anunciar el cartel con los nombres de más invitados internacionales y los grupos nacionales que estarán en el Festival.

Para aquellos que esperan programarse para este festival, Rock al Parque estrenará fecha y no serán tres, sino cuatro días de mucho rock, el 26 y 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre.

Los 20 grupos de Bogotá que se presentarán en el Festival fueron escogidos a través del Portafolio Distrital de Estímulos PDE, entre un total de 378 agrupaciones inscritas, que pasaron por un proceso de varias etapas, a cargo de un grupo de expertos seleccionados por medio de la convocatoria pública del Banco de jurados del Idartes.

La primera semana de agosto se realizaron las audiciones de las 38 bandas preseleccionadas y los primeros lugares fueron para Hello Yak, Rattus Rattus, Boca de serpiente, Las Áñez, Herejía, Lucio Feuillet, Sin Pudor, Salidos de la Cripta, Balthvs, Ursus, Ynuk, K-Rroña, Buha 2030, Sharon Tate y sus invitados, Oh'laville, Yooko, Los Niños Telepáticos, Andrés Guerrero & Las Luces, The Kitsch y El Alcalde Morcilla.

Vale recordar los 17 artistas revelados anteriormente, como Love of lesbian (España), Ilegales (España), Batushka (Polonia), Crypta (Países Bajos y Brasil), Evile (Reino Unido), Épica (Países Bajos), Las Ultrasónicas (México), Catnapp (Argentina), Elis Paprika & The Black Pilgrims (México), Kumbia Queers (Argentina), Asagraum (Países Bajos), Francisca Valenzuela (Chile), The Warning (México), Frank’s White Canvas (Chile) y Dat García (Argentina), que se unen a Christina Rosenvinge (España) y Crypta (Países Bajos/Brasil).

Los nuevos convocados

Al escenario de Rock al Parque llegará Bajofondo, el máximo exponente de la música del Río de la Plata, como bautizaron sus creadores a esta combinación de tango, candombe, murga y milonga con rock, electrónica, hip hop y jazz, por expresar el universo sonoro que comparten Argentina y Uruguay. La agrupación estará por primera vez en Rock al Parque que, históricamente, ha abierto las puertas a los artistas que experimentan con la mezcla de las músicas latinoamericanas y exploraciones electrónicas, y tendrá en sus tarimas a este grupo que, por más de 20 años, ha sido reconocido y premiado en múltiples ocasiones por la calidad de sus producciones.

Bajofondo traerá en vivo a Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Martín Ferrés, Gabriel Casacuberta y la Vj Verónica Loza, acompañados de un ensamble de cuerdas dirigido por el maestro Alejandro Terán, un célebre músico con una trayectoria de casi cuarenta años trabajando con los músicos más representativos del rock de su país como Charly García y Gustavo Cerati, entre muchos otros.

Otro de los invitados internacionales son los mexicanos de Maldita Vecindad y los hijos del 5º patio, caracterizados a lo largo de sus más de 35 años de carrera por plasmar en su música y en su puesta en escena los símbolos de su país. Luego de una larga ausencia en los escenarios de Colombia, sus integrantes regresan a Bogotá a reencontrarse con un Festival que ha dado cuenta de su larga trayectoria, uno de los eventos en los que han demostrado su sintonía con miles de personas, con presentaciones ante multitudes que los reconocen como una de las agrupaciones más influyentes del rock latinoamericano.

De otra orilla musical mexicana, a Rock al Parque llegará por primera vez Ximena Sariñana, quien se dio a conocer en toda América Latina cuando lanzó el álbum Mediocre (2008), un hito en popularidad, producido por el renombrado argentino Tweety González, que marcó a su generación en su país, seguido de Ximena Sariñana (2011), con el cual conquistó a la crítica del continente. Hoy día, cuenta cinco álbumes de estudio y su conexión con los públicos jóvenes hace que permanezca vigente en la escena musical hasta la fecha.

Desde España, se suma a la delegación de ese país para esta edición del Festival El Columpio Asesino, una agrupación surgida a finales de los años 90 en la ciudad de Pamplona. Con una propuesta inclasificable por su variedad, con trazas de rock, punk, new wave y pop oscuro, sin límites creativos en sus composiciones, atravesadas por la crudeza y letras corrosivas e ingeniosas interpretadas por dos vocalistas, un hombre y una mujer, generan atmósferas capaces de hipnotizar a cualquier fanático del rock y estarán por primera vez en Colombia para dar una muestra de su amplia discografía y demostrar por qué son una de las agrupaciones independientes españolas más representativas de la última década.

Europa estará presente con otro invitado, uno que esperaban hace años sus miles de seguidores en el país. Se trata de Discharge, fundada en a finales de los años setenta como una banda de punk, pero que se convirtió en referencia para agrupaciones de las décadas posteriores por su exploración de diversos sonidos, que terminaron convirtiéndose en subgéneros como el Discore o D-beat. Discharge sentó las bases para el grind, black metal, thrash, hardcore punk y estilos nacidos en la década de los 80. El show de Discharge en Rock al Parque hace parte de una gira por América Latina y será el último que dé en su carrera en Colombia, pues este es su tour de despedida de todos los escenarios del mundo.

También con sonidos duros y vanguardia, la estridencia llega con una agrupación estadounidense que estuvo nominada como Mejor Acto Internacional en los premios 2022 de la tradicional revista musical inglesa Kerrang! Se trata de Ho99o9 (Horror), que combina de forma caótica punk, hip hop y música industrial y ha seducido a músicos de la talla de Mike Patton, quien los ha invitado a abrir shows de Mr.Bungle y Dead Cross, y de The Prodigy, grupo con el que hicieron una colaboración en el sencillo Fight Fire With Fire de 2018.