“Se te parte el alma”: La durísima situación familiar de David Bisbal

Uno de los aspectos más emotivos que se revelarán en el documental es la batalla de su padre contra el Alzheimer avanzado. Esta revelación personal pone de manifiesto la fortaleza y resistencia de Bisbal, así como su dedicación a su música y a sus fans.

“Ya no me reconoce. Ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano, y a veces tampoco a mi madre, que está con él todos los días”, compartió Bisbal con Pablo Motos. Y añadió: “Nos hemos ido acostumbrando pero es muy duro la primera vez que te dice: ‘Me suenas pero no sé ubicarte bien. No conoce ni a sus nietos”.