¿Se volvera héroe? ¿Quién será el villano? Salió segunda temporada de Loki

Para César Leguizamón, director académico de Comic Con Colombia, Loki siempre ha sido un villano que a su conveniencia, o ante la necesidad del momento, le ha ayudado a los buenos y como tal un héroe por vocación no ha sido, “y ya lo que estamos viendo en la serie de televisión es más el reflejo del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que insisto, Marvel no tiene villanos sólidos, todos terminan pidiendo que los perdonen y que ahora lo veamos diferente es consecuencia de eso”.

Entonces no es raro que ahora lo veamos tratando de librar una batalla por salvar la TVA, o eso es lo que precisa la reseña de esta segunda temporada que tendrá 6 episodios que se irán estrenando de a uno cada semana.

Que Tom Hiddleston lleve tanto tiempo en el papel, es para uno de los directores de la serie, Dan DeLeeuw, todo un acierto: “Conoce al personaje desde hace muchísimo tiempo. Cuando necesitas saber algo, le preguntas a Tom. Lo llamamos Loki 101. Fue Loki durante años y sabe todo lo que hay que saber sobre el Dios de las Mentiras. Tom tiene una mente brillante para los diálogos y la historia. Su aporte no tiene precio”.

Las peliculas y series se siguen conectando y con Loki sucedió que tras la primera temporada, el papel de Major llamado Aquel que permanece, tiene peores versiones de sí mismo y una de ellas se vio en Antman and the wasp: Quantumania.

Los acontecimientos de la primera temporada de Loki sirvieron para “educar” al público sobre los orígenes del Multiverso, sus comienzos y su creador. Y es una realidad que esta nueva entrega de Loki enciende la mecha para los próximos títulos de Marvel. “Esto no iba a ser que nosotros nos integraríamos a la narrativa más amplia del UCM, sino que nosotros íbamos a crear una narrativa en la que el UCM luego se iba a entrelazar, como vimos en Doctor Strange en el multiverso de la locura y lo acabamos de ver en Antman and the wasp: Quantumania”.

Por ahora está claro que en esta nueva entrega los espectadores conocerán a un nuevo Loki, “un Loki definido por el sacrificio y el altruismo, habiendo luchado siempre con la noción de que él era inherentemente malo y que estaba siempre condenado a empeorar las cosas. La segunda temporada es sobre redención y estar presente para proteger a la gente que uno quiere”, ¿funcionará la idea? Eso lo definirá la respuesta del público que en la primera temporada fue abrumadora: Loki fue la serie de Marvel Studios más vista en´Disney+ y por eso hay tanta expectativa con estos nuevos episodios.