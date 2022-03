Sebastián Yatra lleva las Dos Oruguitas a los premios Óscar

Una montaña rusa de emociones es la que está viviendo Sebastián Yatra desde hace una semana, cuando le confirmaron que va a interpretar Dos Oruguitas, la canción de la película Encanto, en la gala de los premios Óscar de este domingo.

“Tengo tantas emociones que estoy como ido, más serio de lo normal. Obviamente hay nervios, pero sobre todo hay orgullo de ser parte de la historia de nuestro país y del idioma español en los Óscar”, contó el músico paisa.

Acerca del traje que lucirá en la ceremonia adelantó que es de diseñadores colombianos. “Voy a estar representando el país, el traje que llevaré es una pieza única, muy especial”.

Reconoce que desde el día que de Disney lo llamaron para cantar la canción y habló con el compositor Lin-Manuel Miranda, autor del tema, entendió el potencial de Dos Oruguitas. “Ellos me dieron mucha libertad interpretativa y me apropié de la canción, reorganicé ciertas melodías y propuse algunas cosas a nivel de interpretación, a Lin-Manuel y al equipo de Disney le gustaron mucho esos aportes, me dejaron fluir en ese sentido y fue muy bonito, porque además de poner la voz me permitieron poner mis sentimientos”, expresó Yatra.

Presión en su carrera

“Estoy dejando que las cosas pasen, ya me he presionado muchísimo en el pasado y eso no me ha llevado a nada lindo ni lo positivo, entonces elegí vivir desde otra perspectiva más bacana, quiero que mi vida sea algo donde pueda tener el control y donde todo tenga un propósito. No quiero que mi vida dependa de cosas que no quiero”.

Ceremonia del Óscar

“Es una locura lo que está pasando, es algo que me tomará mucho tiempo para procesar. Muy agradecido con mi familia y con Colombia por todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, tengo mucha ilusión y me lo estoy disfrutando y gozando este presente en mi carrera, en el que estamos haciendo historia”.

Alfombra roja

“Voy a estar representando el país vestido por diseñadores colombianos, esta noche ya se enterarán de más detalles en la gala, es un traje de una pieza única, muy especial. El viernes tuvimos el primer ensayo de la interpretación de la canción y compartir junto a Beyoncé, Billie Eilish y Reba McEntire”.

Lo que viene

“Que venga lo que tenga que venir, sale La Voz Kids en España, en la que soy coach, acabo de lanzar la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no, y viene mi gira, en la que estará celebrando mi cumpleaños en concierto en Medellín, en La Macarena. Es un gran año”.