“Sería como patear a mi propia madre”: Gérard Depardieu niega acusaciones de violación

En una carta abierta publicada en Le Figaro, Gérard Depardieu escribió: “Nunca, jamás he abusado de una mujer”. Además, agregó que “hacer daño a una mujer sería como patear a mi propia madre en el estómago” y sugirió que la mujer que lo acusó de violación ingresó a su habitación “por su propia voluntad”.

El actor también expresó su creciente frustración con la situación actual: “Ya no puedo consentir lo que he estado oyendo y leyendo sobre mí en los últimos meses. Creía que no me importaba, pero no. Todo me está afectando”, escribió en la misma carta.

Gérard Depardieu continúa bajo investigación por la presunta violación de una actriz en 2018. La situación sigue siendo objeto de gran atención mediática y debate en Francia.