Shaira confesó que empresarios le han hecho varias propuestas subidas de tono

La joven artista reveló que algunos empresarios la han contratado con una doble intención y han aprovechado su trabajo para hacerle propuestas indecentes:

“Empresarios que van con la doble intención de: Shaira es linda, entonces, vamos a ver qué me puede dar Shaira a cambio de que la ponga -. ¿Propuestas indecentes? Me han hecho, claro. No voy a decir que me han dicho, pero sí van buscando otro beneficio”, reveló Shaira en ‘Lo se Todo’.

Aunque no quiso profundizar en el tema, también contó algunas malas experiencias que ha vivido con colegas del mundo de la música, parece que le han hecho varios desplantes y hasta han afectado sus presentaciones, pues dice que en el ambiente musical hay mucha envidia.

“El tema musical, sabemos que no es fácil. Hay mucha envidia, mucha ‘rosca’, pero lo malo de ‘la rosca’ es no estar en ella... Sé de artistas en el gremio que no me quieren, pero no me importa. No les gustaría que no llegara, también, a triunfar porque creen que no hay suficiente público para todo el mundo”, afirmó Shaira.

Aunque la cantante ha sabido sobreponerse a ese tipo de situaciones, confesó que si ha llegado a afectarla, impidiendo que pueda visibilizarse a nivel profesional.

“Una vez, no me dejaron subirme a la tarima y me tocó, en un evento privado, cantar en la parte de abajo. Tenían una tarima y me tocó cantar en la pista. Pero no tengo ningún problema por eso, son egos de artista”, aseguró la cantante.

A pesar de estas situaciones, Shaira sigue concentrada en su carrera musical, prefiere estar concentrada en sus cosas y no afectar a otros artistas.

“Estoy trabajando por lo mío, sin tener que pisotearle la carrera a nadie, sin pasar por encima de nadie. Concentrada en mis cosas”, concluyó Shaira.