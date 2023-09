Shakira deslumbró en los VMAs de MTV y desata burlas contra Piqué

Shakira hizo historia el martes 12 de septiembre al convertirse en la primera artista latinoamericana en recibir el premio Video Vanguard Award de los MTV Video Music Awards (VMA). La gala se celebró en Nueva Jersey (EE.UU.) y la cantante se lo dedicó especialmente a sus seguidores latinos de todo el mundo.

La intérprete de "Hips don't lie" ofreció un espectáculo de más de 10 minutos en el que interpretó al menos 10 de sus éxitos, como "Estoy aquí", "Whenever, Wherever" y "Can't Remember to Forget You". Su presentación fue muy bien recibida por el público y las redes sociales, donde algunos usuarios bromearon sobre la reacción de su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

En medio se su discurso manifestó: “A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas. Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país, gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante”, dijo en inglés la barranquillera.