Shakira lanzó pulla a su exsuegro en su canción ‘El Jefe’, ¿qué le dijo?

El 20 de septiembre de 2023 se lanzó de forma oficial ‘El jefe’, la nueva canción de la cantante colombiana Shakira. Los fanáticos han quedado gratamente sorprendidos ya que es la primera vez que la cantante se aventura a escribir y cantar en este género musical.

La canción ya tiene 13 horas desde que se publicó y tiene 4.1 millones de vistas; la letra de la misma ha sido analizada por sus fanáticos, en especial, una de las partes finales donde la barranquillera se refiere a su exsuegro, Joan Piqué.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, dice la parte de la canción que ha dejado a todos sorprendidos.