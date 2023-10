Shakira reveló detalles de cómo era su vida en Barcelona

Shakira habló con Leila Cobo sobre su nueva música y su carrera artística, tocando temas sensibles de su vida privada. La cantante que fue una de las más nominadas a los Premios Billboard de la música latina y pelea en 7 nominaciones por los Latin Grammy.

La barranquillera es una de las cantantes con mayor reconocimiento a nivel internacional y sigue trabajando por mantenerse entre el listado de los más escuchados. Como dice en una de sus canciones, ella sigue facturando con su música.

Shakira aseguró que se encuentra en una fase de luna de miel con la música y que se siente inspirada para seguir sacando nuevas canciones que ayuden a otras mujeres a superar su mal de amor. Sin embargo, contó que ha tenido momentos que la tienen que arrastrar al estudio porque no tiene ánimos: “peleas con tu trabajo, todo el mundo lo hace”.

“Escribir música es una catarsis. Escribo más cuando estoy en mi peor momento. La vida me da un golpe, y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviera tanta energía vital para superar determinadas etapas de la vida. Y resulta que yo era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi principal herramienta de supervivencia”, dijo sobre lo vivido por la separación de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, pues la composición ha sido su terapia más personal.

Asimismo, agradeció a su público por acompañarla en todo momento, por nunca dejar su lado, aun cuando su carrera había estado en receso por priorizar su familia y relación.

“Tengo un público que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón. Han estado a mi lado, tomándome de la mano. Así los he sentido, abrazándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón, bueno, en el mundo de la música, desde que tenía 14 años. Poco a poco fue creciendo mi relación con el público y mi experiencia de ser un artista del pueblo y para el pueblo”, manifestó la colombiana.

Para Shakira, no hay una fórmula para escribir, más que estar inspirada. A ella las ideas le vienen en cualquier lugar, en un avión o en la ducha, en una reunión con amigos o en cuando está sola.

De las épocas más difíciles para la colombiana fue cuando vivió en Barcelona, pues decidió priorizar la carrera de Piqué y conformar una familia con él, que paralizó su carrera musical.

Contó que en la ciudad catalana no existe una industria musical activa, como pasa en Miami, y que cada vez que tenía una idea tenía que esperar a que el productor lograra llegar a Barcelona para trabajar, porque las canciones tenían un proceso de producción más lento.

“Estar en Barcelona era prácticamente estar sola. Todo fue muy lento y muchas ideas quedaron en el vacío. Me quedé sin poder ejecutar muchos de mis planes. Creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora estar aquí, cerca de tantos compañeros, productores, músicos y amigos, es una gran motivación”, comentó.