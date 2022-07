Shakira “tendría intenciones” de llevarse a sus hijos de España

Un mes después de que Shakira y Piqué anunciaran su separación, la polémica continúa. Con el paso de los días se conocen nuevos detalles de la ruptura de la pareja, crecen los rumores sobre supuestas infidelidades y el panorama empeora con la disputa legal por la custodia de sus hijos.

Cabe decir que ya inició el litigio entre la cantante y el futbolista para definir qué pasará con los bienes de ambos y quién quedará a cargo de Milán y Sasha, de 9 y 7 años.

El portal ‘Informalia’ reveló que la colombiana tendría intenciones de sacar del país a sus dos hijos. Según una persona cercana al futbolista, la barranquillera quiere trasladarse a Miami junto a Milán y Sasha.

Sin embargo, Piqué no quiere ceder y por el momento no permitirá que sus hijos salgan de España “ni para pasar unos días de vacaciones”. Incluso, se dice que por este desacuerdo no se dirigen la palabra y su único contacto es por medio de sus abogados.

Fuentes cercanas a la artista colombiana, por otra parte, afirman que ella tiene un amplio expediente de pruebas para ganarle a Piqué en los tribunales y que llevará esta batalla legal “hasta las últimas consecuencias”.

“Se ha dado cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía (...) Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, aseguró una persona cercana a Shakira en diálogo con el citado medio.

“Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, agregó el informante.

Así, Shakira tendría en sus manos un informe sobre las aventuras de Piqué que podría complicarle al futbolista la posibilidad de obtener la custodia de sus hijos. Al parecer, la artista sospechaba desde hace tiempo de la vida oculta de su pareja y habría contratado a detectives privados para seguirlo.

De hecho, Shakira habría descubierto que Piqué fue infiel desde el inicio

de la relación. “Ella no era ajena a la afición de su chico por el ‘tonteo’ (fiestas, salidas etc.), pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, reveló una fuente.