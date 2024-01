Shannen Doherty ya está planeando su funeral y dejó en claro quiénes no serán bienvenidos

La actriz Shannen Doherty, conocida por su papel en "Beverly Hills, 90210", abordó abiertamente el tema de su propio funeral en su podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty". La actriz, quien ha lidiado con el cáncer de mama desde 2015, expresó sus pensamientos sobre quiénes deberían asistir y quiénes no.

En el podcast, Shannen estuvo acompañada por su mejor amigo y albacea, Chris Cortazzo. La actriz compartió sus pensamientos sobre las personas que podrían presentarse en su funeral por razones equivocadas, y afirmó que no quiere a aquellos que lo hagan solo por apariencias. Doherty expresó su aversión por la falsedad y la hipocresía, indicando que prefiere que las personas que no la aprecian sinceramente se mantengan alejadas de su funeral.

Aunque no proporcionó nombres específicos, Shannen Doherty hizo hincapié en que no quiere a personas que pretendan arrepentirse solo por motivos políticamente correctos. Afirmó que prefiere que aquellos que no la aprecian sinceramente se abstengan de asistir a su funeral.