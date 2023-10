¿Si fue por cachos? ¡Nanis Ochoa confirma su divorcio!

Recientemente, Ochoa se vio envuelta en una controversia cuando se difundió una imagen de ella besando a Danny Marín, un cantante colombiano que no es su esposo, generando un gran revuelo mediático que posteriormente fue aclarado como una estrategia de marketing.

Además, circuló un video de una acalorada discusión entre Nanis y su esposo Juan Pablo Navarrete en su hogar, lo que provocó rumores sobre posibles problemas matrimoniales. Finalmente, tras meses de especulaciones, Nanis Ochoa confirmó la ruptura en el programa y expresó: “Sí, confirmo que estoy separada y no es de hace poquito. Ya llevo un rato separada y ya lo sabían acá. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar”.