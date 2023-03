$!¿Si hubo infidelidad? Habló el prometido de Becky G y le pidió perdón

La pareja no se había pronunciado hasta este lunes, 27 de marzo, cuando través de su cuenta de Instagram Sebastian Lletget (@theylovedaboy) compartió un comunicado en el que el mediocampista del FC Dallas, acusó a la persona que hizo pública la supuesta infidelidad de querer extorsionarlo. “Resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras”.

Además escribió que ha tenido actuaciones que no lo enorgullecen debido a que sufre de ansiedad. “Hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, se lee en el comunicado.

El hombre admitió que tenía que pedirle perdón a su prometida y dijo que la habría lastimado. Además, aseguró que le faltó al respeto y manifestó que sabe que necesita volver a ganarse su confianza y amor.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, escribió en el comunicado de Lletget.

Por el momento, Becky G no se ha pronunciado al respecto, pero las personas en redes sociales comentan que se presentó en un partido de la National Women’s Soccer League y no usaba su anillo de compromiso. “Becky G aparece por primera vez sin el anillo de bodas que le regaló Sebastian Lletget”, se lee en el tweet.