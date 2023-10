“Siempre he mostrado que soy guerrera”: Yuranis se refiere a las críticas

Yuranis León se ha convertido en un referente de la champeta en el país. Luego de interpretar ‘Sailor moon remix’, un tema que se hizo viral en las redes sociales, las críticas no han dejado de llover hasta el día de hoy. Sin embargo a la esposa de Mr Black eso no parece afectarle, tanto así que en distintas ocasiones se ha pronunciado para reiterar que su confianza no depende de personas externas.

Esto volvió a confirmarlo a través de una entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en él mencionó la importancia como mujer de incursionar en un género que tradicionalmente ha sido para hombres. “En este momento estoy enfocada, quiero estar unida con los chicos, quiero que salgan más mujeres y que hagamos un movimiento y de eso se trata”, mencionó la cartagenera.

"Así digan que canto o no, me considero una artista y estoy trabajando cada día por aportarle al género", Yuranis León.

También habló sobre su participación en el remix de la canción ‘Pónlo aquí’: “este proyecto lo veníamos trabajando ya hace casi dos años, porque no es fácil reunirlos, eran 10, pero cuando él me preguntó Yura, ¿te le mides? Yo le dije: claro, pero tengo que salir bien fuerte”.

Para prepararse Yuranis empezó a tomar clases de canto que le permitieran mejorar la técnica vocal para así poder alcanzar lo que se propuso: liderar. “Mi meta es que siempre haya una mujer liderando y por eso me puse el nombre de ‘La queen de la champeta’, estoy rodeada de tantos hombres con tanto talento, ¿por qué no decir que yo soy la reina de la champeta?.