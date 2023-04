Silvestre Dangond revela detalles sobre su regreso a los escenarios y deja un mensaje para sus seguidores

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Crispín Villazón y reconoció la excelencia de aquellos que contribuyen a la expansión del vallenato: productores, compositores, intérpretes y acordeoneros.

Los Upar Awards tienen como objetivo fortalecer la cultura vallenata e incentivar a las nuevas generaciones a apropiarse del folclor y la tradición de la región, reconociendo y enaltecendo en vida a los artistas, autores, músicos y a todos aquellos que han llevado el vallenato a todos los rincones de Colombia.

Dangond aprovechó la oportunidad para explicar que necesita tiempo para sanar y poder volver a hacer conciertos. “Hay muchas cosas por hacer aún. Voy a volver a la música cuando lo sienta, hay que saber esperar”, dijo. Sus palabras llegaron después de que se rumorara que el Festival Vallenato le había ofrecido $700 millones por su presentación. “Eso es completamente falso. El Festival sabe que no podíamos después cumplir aquí en los premios Upar Awards”, afirmó.

El artista también expresó su gratitud hacia sus músicos, quienes decidieron quedarse con él a pesar de que les había dado la libertad de buscar otro trabajo debido al tiempo de receso que se ha tomado para estar con su familia y despejarse de la rutina.

“Yo admiro a mis muchachos, como hacen para no trabajar, ojo, yo les di vía libre para que buscaran trabajo en otro lado, pero son tercos y aquí me tienen, vuelvo pronto y ellos seguirán conmigo. No tengo cómo pagarles, son unos genios”, manifestó.