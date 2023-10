Silvestre Dangond reveló detalles de su alcoholismo: “El cuerpo me pedía”

“Yo comienzo a tener problemas de seguridad en Colombia con la finca, me hicieron un par de llamadas y yo no puedo vivir en zozobra porque soy paranoico. Con esas llamadas pensé en mis pelaitos y a imaginarme lo que no era, porque, al final, cuando uno es bueno, cuando no anda en cosas malas, ni tiene maldad en el corazón, todo le da miedo, así que dije: ‘me tengo que ir de acá porque no puedo salir un fin de semana y dejar a mi familia encerrada sola’, así que me fui”, relató.

El cantante aseguró que su estilo de vida no mejoró y los problemas con su esposa le pasaron factura, lo que lo llevó a tomar conciencia y evaluar sus comportamientos en su familia y como figura pública.

“Mi desorden fue arrancando, no me había concientizado dónde estaba viviendo y dónde dejaba a mi familia. Yo llegaba aquí y quería seguir mi vida igual a como era cuando estaba viviendo en Colombia, me quedaba, si tenía concierto, viernes, sábado y domingo, y me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo, y mi esposa y mis hijos, allá solos, en Miami. Fueron meses de mucha tristeza, mi esposa decía: ‘qué martirio habernos venido para acá, has abandonado más a tu familia, ahora los fines de semana te quedas en Colombia’. Yo no asimilé el cambio”.

Su esposa, siempre a su lado, intentó ayudarlo y guiarlo a que asistiera a un centro de tratamiento para adictos, pero, después de evaluar sus opciones, decidió cambiar por sus propios medios. Aunque no fue sencillo, Silvestre aseguró que hizo grandes esfuerzos para no decaer en la industria, pues siempre está invitado a fiestas y el consumo de alcohol se descontrola.

“Me acuerdo de que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije: no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”, recordó esta incómoda situación.

Una vez tomó la radical decisión y enfrentó con valentía las complicadas pruebas, regresó a su casa, dialogó con su esposa y empezó una nueva vida para Silvestre Dangong.

“Le dije: ‘soy un hombre diferente’. Y ahí fue cuando me concienticé de dónde estaba, que debía dedicarle más tiempo a la familia”, concluyó el intérprete de ‘Las locuras mías’.