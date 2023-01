¡Sin tapujos! Las explosivas declaraciones de Yina Calderón sobre su mamá

Sin tapujos, Calderón reveló que se alejó de su mamá desde hace algún tiempo porque no está de acuerdo con la relación sentimental que ella tiene con un sujeto, y que prefirió mantener la distancia a menos de que su madre decida acabar su noviazgo.

Las declaraciones de la DJ de guaracha se dieron luego de que ella activara la opción de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y un seguidor le preguntara por el distanciamiento de la creadora de contenido con su progenitora, pues en las festividades navideñas no se le vio compartiendo con ella.

“Yo no peleé con mi mamá. Simplemente, tomé la decisión de que, mientras ella siga con esa pareja que tiene, que no le sirve pa’ un cu7*, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, entonces volveremos a hablar”.

Además, Yina quiso defenderse de los señalamientos de uno de sus seguidores, quien la cuestionó por meterse en la relación sentimental de su mamá, por lo que, sin tapujos contó un incidente ocurrido con su mamá y la pareja de ella.

“Discúlpame por lo que te voy a decir, pero cuando uno sabe que una relación está afectando a su hijo o a su mamá o a su papá. Cuando uno sabe que su mamá tiene un ‘man’ que la trata como una porquería, y que uno conoce lo que pasa al interior de un hogar, tampoco vas a querer un hombre así para tu mamá. Ella verá y luego que no se queje”.

Tras esta respuesta, otro seguidor volvió a cuestionarla y le sacó en cara que su mamá siempre ha estado para ella en sus momentos más difíciles, por lo que Calderón no quiso guardar más prudencia sobre los asuntos familiares privados.

“Mi mamá tuvo una pelea, muy fuerte, en mi finca, donde yo le había dado la oportunidad a este hombre de trabajar. Entendiendo y respetando el espacio de mi mamá, que era su pareja. Y tuvieron una discusión de groserías, hasta golpes. Hicieron que yo fuera por mi mamá a la finca, me vine y en ese altercado que tuvieron, mi mamá me dijo muchas cosas...”.

Además de haber contado los maltratos de los que fue víctima su mamá por parte de su pareja, contó otras intimidades, como por ejemplo lo mal que habla el novio de su mamá de ella.

“Me dijo que él hablaba ‘esto’ de mí, que decía ‘esto’ de nosotras, que él no hacía nada en la finca, que yo le estaba regalando el sueldo y un poco de cosas. Y luego, de la nada, mi mamá se contenta con el tipo y le importa un cu... el resto...”.

Para concluir, Yina aconsejó a sus seguidores de no cambiar a sus seres queridos por sus relaciones de momento: “Si usted tiene novio, tiene su pareja y pelea con ella; no se ponga a hablar mal de esa persona ante su familia o sus conocidos, porque luego su familia y sus conocidos le van a coger fastidio”, concluyó.