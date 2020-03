$!‘Sóbese que en la casa llora’, el show de Freddy Beltrán en Bucarmanga

Freddy Beltrán, uno de los comediantes más queridos en Bucaramanga, regresa a la ciudad con su nuevo show de stand up comedy, ‘Sóbese que en la casa llora’, una comedia motivacional que habla sobre la importancia del diálogo en la resolución de conflictos, esta vez acompañado de su hijo Matías Beltrán.

Esta comedia busca descifrar porqué los colombianos ante los accidentes y problemas, le pegan y encima le dicen ‘sóbese, que en la casa llora’.

Dicen que en Colombia es más fácil que devuelvan un madrazo que un saludo, puede decirle a cualquiera "Buenos días" y lo van a ignorar, pero vaya dígale un madrazo, ahí si se devuelven a buscarle pelea... con esta premisa arranca esta propuesta que busca explicar por qué al Colombiano le queda fácil pelear.

Freddy Beltrán cuenta con 18 años haciendo humor, género que lo ha llevado a recorrer el país con sus shows de Comedia. Es Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Actor en películas de Humor Colombianas con gran aceptación del Público estableciendo un record de asistencia a los cines nacionales, como, ‘¿Usted No Sabe Quién Soy Yo?’ 1 y 2, ‘Si saben cómo me pongo, pa’que me invitan’ y en el 2018 con ‘Y Nos Fuimos pal Mundial’. Además participó como libretista en el comité de humor del canal RCN.

Actualmente es uno de los Comediantes más reconocidos del país en el género Stand-Up comedy por haber sido parte del elenco del programa ‘Los comediantes de la noche’ del Canal RCN. También por tener participaciones en programas como stand-up ‘Invasión Colombia’ del canal Comedy Central, en el Programa ‘La sopa’ del Canal E Entertaiment y muchos más.

Las boletas para el evento las puede conseguir en la taquilla del teatro Corfescu. Tambien puede comunicarse al 6344016. Valor de la entrada 40 mil pesos y 30 con la tarjeta Corfescuplus.