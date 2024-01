Sofía Vergara reveló que es horrible tener 51 años, ¿la acompleja su cuerpo?

Sofía Vergara presenta su nuevo protagónico como ‘Griselda’ en la nueve miniserie de Netflix que se estrena el 25 de enero. La actriz reconocida a nivel mundial por su papel como ‘Gloria Delgado-Pritchett’ en la sitcom ‘Modern Family’, personifica la historia de la colombiana que encabezó uno de los carteles de droga más poderosos de la historia.

En diferentes entrevistas ha dicho que se encuentra muy feliz con su vida profesional, aunque le quita mucho tiempo para su vida personal y los gusto que quiere darse.

No obstante, en conversación con la revista ‘Aló’, la barranquillera contó que no tiene ningún secreto para mantenerse joven y atractiva a sus 51 años, y que todo se lo debe a que es “fotogénica”.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, contó entre risas.

Y declaró, con su característico humor costeño, que es horrible tener 51 años: “Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al 100 %”.

Por lo que le preguntaron si ha pensado en realizarse cirugías estéticas y ella, muy sincera, respondió que lo que le falta es tiempo y no ganas.

“Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me den el hijue**** tiempo, ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”, sentenció Sofía.

Asimismo, contó que se siente tranquila tras su divorcio con Joe Manganiello y que la producción de ‘Griselda’ fue pospuesta dos veces por las protestas del SAG-AFTRA, pero que no considera que el 2023 fuera un año malo, solo diferente.

“Fue un año interesante, no malo. Experimenté cambios, pero he estado bien, al igual que mi hijo, a quien adoro, y Claudia, mi sobrina, a quien también amo”, concluyó.

Información de: El Universal.