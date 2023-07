$!¿Sofía Vergara y Joe Manganiello se separan? El mensaje que desató los rumores entre sus seguidores

Los seguidores de la colombiana Sofía Vergara y de Joe Manganiello se encuentran extrañados por la ausencia del actor en la celebración del cumpleaños número 51 de ‘La Toti’ en la Isla de Capri, en Italia. No entienden cómo esto ha llegado a este punto, pues normalmente se les ha visto en cada compartir que realizan y más cuando se tratan de fechas especiales como cumpleaños. Desde las redes sociales, desde donde siempre salen suposiciones o teorías, creen que todo se trataría de algunos problemas internos entre ellos.

Como es conocido y tradicional por ella, la actriz barranquillera Sofía Vergara despertó muy temprano para celebrar un año más de vida. A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió las fotos del paraíso elegido para la llegada de sus 51 años de edad. Más tarde publicó algunas fotografías con sus mejores amigos en un restaurante italiano, donde muchos destacan que es su favorito. Allí se le vio muy feliz y entusiasmada por todo lo que desempeñó y significó para ella las distintas presencias.

Una de las piezas que no cuajaron durante la celebración del cumpleaños de Vergara fue la no presencia de su esposo, a quien no se le vio por ningún lado. Según varias especulaciones de los seguidores de la pareja y de las redes sociales, tal vez, todo se deba a los compromisos laborales, los actores no pudieron coincidir en el mismo lugar de celebración por distintas obligaciones, pero hay otros comentarios que van más allá de esto.