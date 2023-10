Suegro de Jhonny Rivera le pegó una ‘parada’ al enterarse de sus intenciones con Jenny López

La relación amorosa entre el cantante Jhonny Rivera y la joven cantante Jenny López ha estado en el ojo público debido a su significativa diferencia de edad de 31 años.

Con 51 años, Jhonny Rivera y, con tan solo 20, Jenny López, han compartido detalles íntimos sobre su romance, incluyendo cómo comenzó su relación y la reacción del suegro de Jenny ante esta unión inusual.

La relación entre los dos comenzó cuando la joven tenía 19 años y estaba enfocada en su carrera musical. Según Jenny, fue Jhonny quien primero sintió una atracción hacia ella. Sin embargo, debido a la diferencia de edad y a la incertidumbre en cuanto a las intenciones del cantante, ambos mantuvieron su relación en secreto.

Fue solo después de que Jenny cumpliera 20 años que Jhonny finalmente reveló sus sentimientos y decidieron formalizar su relación sentimental.

El suegro ‘lo paró’

El primer beso entre la pareja se originó en una apuesta que Jhonny Rivera propuso a Jenny López. Como parte del desafío, Jenny debía intentar aumentar sus seguidores en Instagram de 3,000 a 10,000. Si no lograba alcanzar esta cifra, la apuesta sería sellada con un beso. Jenny, inicialmente escéptica sobre la posibilidad de aumentar sus seguidores en tan poco tiempo, aceptó el reto.

Sin embargo, después de unos días de esfuerzo, no logró alcanzar la cifra requerida. Fue así como se produjo el beso que marcó el inicio de su historia de amor.

Recientemente, Jhonny compartió detalles sobre cómo el padre de Jenny reaccionó al enterarse de su relación, en entrevista con La Kalle. Según el cantante, el suegro expresó su preocupación sobre las intenciones de Jhonny hacia su hija, aunque aclaró que no se oponía a la relación debido a la diferencia de edad.

En un encuentro entre Jhonny Rivera y el suegro de Jenny, se discutieron las preocupaciones del padre y se aclararon las intenciones del cantante. A pesar de la tensión inicial, Jhonny aprovechó la oportunidad para pedir la “bendición” del padre de Jenny para continuar con la relación.

“Se preocupó (...) Me invitó a tomar tinto, me dijo que ya se había enterado de que ya nosotros teníamos un proyecto sentimental y que realmente él no se oponía al tema de la edad, pero que sí le preocupaban las verdaderas intenciones mías, que porque a él le dolería mucho ver a la hija sufriendo”, explicó Jhonny.