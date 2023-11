Sus padres son de Bucaramanga: Ella es Ali Stone, la estrella de raíces santanderanas nominada a los Latin Grammy

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy está programada para el próximo 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España.

Además de su éxito como productora musical, Ali Stone ha compuesto música en una amplia variedad de géneros, desde música regional mexicana hasta reguetón, rock, electrónica, baladas, boleros e incluso K-pop. Su versatilidad y destreza en la producción musical, ingeniería de sonido y composición la han consolidado como una de las productoras más completas de la música latina en Estados Unidos. “Soy como dirían una mujer orquesta, toco todos los instrumentos y además canto, algo que no tienen todos en esta industria”, enfatiza Stone.

No solo ha dejado su marca en el estudio de grabación, sino que también ha estado detrás de éxitos para artistas como Danna Paola, Sofía Reyes, Francisca Valenzuela, Alok, Alan Walker y Cami, con quien colaboró en el álbum “Monstruo” que le valió una nominación al Grammy Anglo.

Pero Ali Stone no solo es una artista talentosa, también es una defensora apasionada de la igualdad de género en la industria musical. Ha respaldado la campaña internacional “Mujeres que trabajan para mujeres” y apoya a la Fundación Playing for Change, que promueve la educación a través de la música en comunidades desfavorecidas. Además, forma parte del SoundBoard de “We Are Moving The Needle” de Emily Lazar, una iniciativa que promueve la igualdad de género en la industria de la música.