¿Tan rápido? Lina Tejeiro habría confirmado ruptura con Juan Duque

“No alcanzaron a comerse los buñuelos con natilla de coco en diciembre”, es uno de los tantos comentarios que se han hecho acerca de la supuesta ruptura de la actriz Lina Tejeiro y el paisa Juan Duque, pues ha habido un cruce de indirectas en las redes sociales que ponen en evidencia que esta relación está pasando por una dura crisis.

Duque, cantante y creador de contenidos en redes sociales, habló hace algunos días en el programa “Buen día Colombia” del canal de RCN sobre la relación que tiene con Tejeiro, reconocida por sus papeles en producciones como Padres e Hijos y La ley del corazón, afirmó que la situación de su noviazgo no era la mejor.

“Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el influencer en el programa.

Las declaraciones sorprendieron a sus seguidores de redes sociales como Instagram, pues la pareja confirmó su relación de noviazgo apenas hace poco más de un mes, exactamente el 8 de septiembre.

Lina Tejeiro y Juan Duque solo llevarían un par de meses juntos, desde que se les empezó a ver en eventos en común y coqueteaban públicamente en Instagram. Hace poco tiempo decidieron hacer pública su relación con algunas fotografías de los dos. Sin embargo, a pesar del corto tiempo ya hay fuertes rumores que indican que al parecer esta pareja terminó.

“¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”, escribió Tejeiro en su cuenta de Twitter, un comentario que sembró curiosidad sobre el estado de su relación con Duque. Tras el tweet las especulaciones empezaron a llegar.

“Mor consígase a alguien que no sea cantante, un normalito please”, dijo una usuaria. Otra le aconsejó conocer mejor a su próxima pareja antes de comenzar una relación, y uno más dijo que el amor de Tejeiro y su ex Andy Rivera era para toda la vida. La mayoría de comentarios dieron por sentada la posible ruptura entre Tejeiro y Duque.

Por el momento Lina Tejeiro habría dejado de seguir a Duque en su cuenta de Instagram, pero Duque sí la continúa siguiendo. Ninguno de los dos ha confirmado la separación.