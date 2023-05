“Te la dedico, bebé”: Anuel dedica una nueva y polémica canción a Karol G

La canción cuenta con controversial letra, razón por la que los usuarios criticaron tal dedicatoria, porque no se trata de una canción especial, sino por el contrario, está lejos de serlo.

Cabe resaltar que, diferentes medios y también cibernautas aseguran que la paisa está en una relación con el cantante Feid, oriundo también de Medellín. De hecho, ‘Tus gafitas’, una de sus canciones de su nuevo álbum, se dice que fue dedicada a él. Más allá de que no se haya confirmado la relación, los seguidores de estos artistas en cuestión, aseguran que fue dedicada Salomón Villada Hoyos​, nombre de pila de Feid.

Recientemente, también se pudo ver cómo el cantante puertorriqueño, Dalex, quien fue compañero de Feid en ‘The Academy’ junto a Justin Quiles, Sech, Lenny Tavarez y Dímelo Flow, compuso una nueva canción en la que menciona al artista paisa, a Carolina Giraldo y a Anuel.

Más allá de que se desconocen detalles de la nueva producción de Dalex, el reguetonero mencionó en el tema, en un pequeño preview que publicó en su cuenta oficial de TikTok, lo siguiente: “Yo le pregunté a un artista del amor y me dijo que habían cul*s de más para estar llorándole a uno (...) Aunque tú me dejaste como Karol G dejó a Anuel por Feid”. Esta parte de la canción causó también revuelo en redes porque confirmaría lo que aún no ha sido revelado por los mismos artistas.