“Tengo mi corazón hecho pedacitos”: la dura pérdida que atraviesa Lina Tejeiro

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, empezó escribiendo Lina junto a un carrete con las mejores fotos de su pequeña perrita.

No obstante, la noticia del fallecimiento de la mascota ha tomado a muchos por sorpresa, pues aunque no se conocen las causas de su muerte, la pequeña Frida parecía gozar de buena salud.

“Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros? ¿Cómo voy hacer para levantarme y no verte?Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí. Te amo y te amare por siempre mi loquita.”, se lee en el post.

