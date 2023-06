$!Tenoch Huerta, actor mexicano de Black Panter, negó las acusaciones por presunto abuso sexual

Más detalles de la denuncia

Elena Ríos señaló a través de sus redes sociales que el actor mexicano era un “depredador sexual”, término que no había externado sobre él en el pasado donde ya había asegurado ser protegido por el colectivo Poder Prieto por ser un superhéroe de Marvel en Disney, levantando una nueva gran controversia y que se viera envuelto en una polémica por no darle crédito a una artesana.

A través de su cuenta de Twitter, la también profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres publicó su molestia, pues los fans de ‘Namor’ defendieron al artista. “Debió haber denunciado ante las autoridades competentes”.

Tenga en cuenta: Video: Carlos ‘Kiko’ Villagrán y actores de voz llenan de vida la apertura de Comic Con en Bogotá

Después de su primer tweet se volviera viral en las redes sociales y dividiera opiniones, la gran cantidad de fanáticos reclaman el no haber tomado acciones legales de manera inmediata en contra el actor mexicano.

Frente a esto Ríos respondió, “‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, agregó la sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido.